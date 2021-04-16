Российским нефтекомпаниям выделят 60 млрд рублей для сдерживания цен на бензин

Правительство решило увеличить в 2021 году компенсации нефтекомпаниям с 40 до 60 млрд рублей для сдерживания цен на топливо. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как сообщается, нефтяные компании получат из бюджета около 60 миллиардов рублей для сдерживания цен на бензин на внутреннем рынке. По словам собеседника издания, индикативная цена на топливо снизится с 1 мая на четыре тысячи рублей за тонну, хотя в марте предполагалось снижение на 2,7 тысячи рублей.

Уточняется, что от уровня индикативных цен зависит размер выделяемой НПЗ субсидии за поставки на внутренний рынок. Чем она ниже реальной экспортной цены, тем больше выплат получают нефтяники. Если цена для внутреннего рынка выше экспортной, то бюджету платят уже сами нефтяники.

По информации издания, Минфин согласовал с Минэнерго компенсацию половины расходов на изменение демпфера за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых для нефти (НДПИ).

Пока неизвестно, как именно будет повышен НДПИ. Проблема в том, что часть российской нефтедобычи — более 150 млн из 477 млн тонн — перейдет с этого года на налог на дополнительный доход (НДД).

Эти 150 млн тонн не облагаются НДПИ, что приведет к снижению НДД при прочих равных условиях. Таким образом, вариант с повышением НДПИ поставит компании в неравные условия — выиграют те, у кого больше объемов на НДД.

Главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов подсчитал, что суммарная величина дополнительных выплат по демпферу составит около 62 млрд рублей. Он подчеркнул, что практика увеличения НДПИ на нефть без привязки к экономике добычи может привести к непредсказуемым последствиям, учитывая что с этого года нагрузка на добывающий сегмент и так выросла.