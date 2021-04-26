Леонид Гозман задержан, а главе ЛПР вручили повестку в военкомат

Политик Леонид Гозман задержан за участие в акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 21 апреля. Об этом сам Гозман сообщил редакции «МБХ медиа».

Ему предъявили видео, где он идет по Тверской улице и уточнили, значит ли это, что он участвовал в несанкционированной акции. «Меня спросили, значит ли это, что я участвовал в незаконной акции? Я ответил, что это значит, что я шел по улице», — ответил Гозман. Политик уже написал заявление о незаконном задержании.

А председателя незарегистрированной Либертарианской партии России Ярослава Конвея задержали и доставили в ОВД «Тверской». К нему пришла сотрудница военкомата и выдала повестку на 29 апреля для уточнения документов воинского призыва, пишет Znak.com.

Полицейские задавали активисту вопросы об отношении к экстремизму и терроризму.

Конвей отметил, что до этого четыре дня он замечал за собой наружное наблюдение.

Ранее сообщалось, что писателя Дмитрия Быкова пригласили в отдел полиции Раменки для составления протокола за участие в акции 21 апреля.