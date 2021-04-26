Дмитрия Быкова пригласили в полицию для составления протокола

Отдел полиции Раменки вызвал писателя и креативного редактора «Собеседника» Дмитрия Быкова для составления протокола об административном нарушении. Об этом рассказывает «Правозащиты Открытки».

Статья, по которой собираются привлечь Быкова, не уточняется. Его защитой занимается адвокат Гаджи Алиев.

Дмитрий Быков выходил на московскую акцию протеста 21 апреля.

«В принципе я ничего сделать не могу. Это посильная попытка как-то поучаствовать. И потом это все-таки какой-то замер: посмотреть, сколько народу готово участвовать в подобной акции, кто пойдет из знакомых и незнакомых», — цитирует слова писателя из эфира «Эха Москвы» телеканал «Дождь».