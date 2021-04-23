Слова Навального, голодовка, домогательства следователя. Главное к 23 апреля

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный поблагодарил всех, кто вышел на митинги в его поддержку. Об акциях ему рассказали адвокаты, через них же был передан комментарий, размещенный в Instagram политика.

«Два чувства бушуют во мне: гордость и надежда. Гордость за то, что я часть вот этого большого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие. Кто не боится, несмотря на всю ту злобу и ненависть, истекающую сейчас из Кремля. Потому что понимает: бояться сейчас — это терять, продавать и растрачивать свое собственное будущее»,

— пишет Навальный, поясняя, что сейчас «наша страна сползает во мрак» из-за действий «маразматичных, косных, глупых (но злых и хитрых) дедов из Кремля». Он считает, что все, «тянущие Россию назад», обречены в историческом контексте. Заканчивает он фразой «Россия будет счастливой».

Тем временем лечащие врачи Алексея Навального призвали его прекратить голодовку из-за ухудшающихся физических показателей. Выяснилось, что вечером 20 апреля его вывезли в гражданскую больницу во Владимире и провели необходимые обследования, 22 апреля их результаты передали адвокатам. Врачи политика считают, что оказанной медпомощи достаточно для окончания голодовки, более того, дальнейшая голодовка несет опасность для жизни: «Если голодовка будет дальше продолжаться даже минимальное время, к сожалению, нам вскоре лечить будет просто некого». Медики настаивают на том, что Алексея Навального нужно перевезти в московскую больницу.

В Томске на 30 суток задержан депутат городского парламента Андрей Фатеев из-за прошедших акций протеста. Он выдвигался от штаба Навального. Фатеев утверждает, что не организовывал митинги и даже не ходил на них.

Российским спортсменам разрешили использовать на Олимпиаде музыку Петра Чайковского. Такое решение вынес Международный олимпийский комитет. Речь идет о фрагменте из Концерта для фортепиано с оркестром № 1. В Олимпийском комитете говорят, что теперь у команды «есть все элементы айдентики», включая флаг.

В ответ на невыполнение ультиматума Чехия вышлет из российского посольства в Праге порядка 70 дипломатов. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек пояснил, что теперь в пражском посольстве России будет столько же людей, сколько в московском посольстве Чехии. В посольстве Чехии в Москве сейчас работают пять дипломатов, включая посла и 19 человек из технического персонала.

В знак солидарности с Чехией Словакия высылает трех российских дипломатов. Премьер-министр Эдуард Хегер сказал, что у них есть неделя, чтобы покинуть страну. «Большое спасибо! Мы очень ценим этот сильный жест и позицию Словакии», — прокомментировал новость премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Отвод российских войск от границы с Украиной не стал сюрпризом для представителей НАТО. Пресс-служба НАТО сообщает, что действия, направленные на деэскалацию ситуации, были «важными и давно ожидаемыми», в Альянсе их «приняли к сведению» (цитата по ТАСС).

Редактор студенческого журнала Doxa Владимир Метелкин пожаловался на сексуальные домогательства со стороны следователя главного следственного управления СК Екатерины Жижмановой. Напомним, ему и его коллегам вменяются вовлечение несовершеннолетних в акции протеста. Метелкин утверждает, что следователь Жижманова «постоянно трогает его», «при разговоре стоит очень близко», а также назвала его «сексуальным героем» (это есть на записи), а его фото и его самого — «сексуальным» (при адвокате). Журналист требует отвода следователя так как та «демонстрирует ему личную заинтересованность».