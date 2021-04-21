Заявление Путина стратегически очень опасное: Явлинский о главных рисках послания

Президент России Владимир Путин, заявив в своем послании о «красных линиях» в международных отношениях, совершил очень опасный стратегический ход, потому что не сообщил о том, где они проходят. Такое мнение в эфире RTVI высказал известный российский политик Григорий Явлинский.

Он отметил, что Россия на данный момент находится в самой нижней точке за последние десятилетия, и вместо того, чтобы восстанавливать международные отношения, Владимир Путин создает еще большую напряженность в этом вопросе.

– Я могу сказать, что заявление президента о том, что есть какие-то «красные линии», которые нельзя переступать в международных делах, но о которых мы никому не скажем и не скажем, где они проходят – на мой взгляд, это очень опасное представление в международных отношениях, – заявил Явлинский.

– Если все будут проводить «красные линии» и не будут друг другу говорить, где они проходят, дело в конце концов закончится войной.

Поэтому мне кажется, что такое заявление Путина стратегически очень опасное, а тактически оно выглядит несколько странным.

Также мне трудно рассуждать о том, что такое, по мнению Путина, ассиметричный ответ на вмешательство в выборы и оскорбления. «Кто как обзывается, тот так и называется», – это ассиметричный ответ?

– На мой взгляд, это является очень близорукой политической позицией по важному, ключевому вопросу, который должен был быть обязательно в послании: по вопросу урегулирования международных отношений.

Россия, пожалуй, находится в самой нижней точке за последние десятилетия.

В послевоенный период Россия никогда не была в таком положении: страной с отрицательной репутацией, страной, которую обвиняют во всем, и она дает для этого поводы.

– Мне представляется, что в послании был полностью исключен раздел, который касается того, как Россия собирается налаживать международные отношения и исправлять то место, в котором она сейчас находится.

Получилось наоборот – с этим «красными линиями» появилась еще большая напряженность в этом вопросе.