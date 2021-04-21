Леонид Гозман: Неважно, что сказал Путин – его главная проблема в другом

Пока эксперты продолжают разбирать сегодняшнее выступление российского президента Владимира Путина по частям, отмечая самые разные сигналы в его речи и выделяя наиболее яркие из них, политик и общественный деятель Леонид Гозман видит в оглашенном послании как хорошее, так и плохое.

Так, отмечает он, хорошим в выступлении Путина стало то, что он не объявил о присоединении Беларуси или Донбасса, как того ожидали некоторые политологи. При этом политик добавляет, что отсутствие подобных тезисов в выступлении главы российского государства перед членами обеих палат парламента еще не означает, что в Кремле не вынашивают соответствующих планов.

А вот плохое, добавляет Гозман, в том, что фактически послание 2021 года стало свидетельством: Путину нечего сказать в своей речи.

– Обратите внимание, что не произошло самого страшного из того, чего мы все ждали – мы ждали, что Путин объявит либо о присоединении Донбасса или Беларуси, либо о войне с Украиной, – заявил Гозман в эфире RTVI. – Хорошо, что этого не случилось.

Впрочем, это далеко не значит, что подобного не произойдет завтра или послезавтра, потому что завтра к нам приезжает Лукашенко, а послезавтра непонятно зачем собирается Совет Федерации.

– Вообще, послание президента продемонстрировало прежде всего то, что Путину абсолютно нечего сказать. Совсем нечего – оно было фантастически пустым.

Единственное, на что можно обратить внимание – на оговорку Путина, когда он почти сказал «наши союзники по Варшавскому договору», имея в виду страны-члены ОДКБ.

Что касается раздачи денег населению, то это было ожидаемо.

– Все понимали, что Путин будет раздавать деньги. Вполне возможно, что это повлияет на настроение электората, но только тогда, когда люди начнут эти деньги получать, а не сейчас, когда о них объявлено.

В любом случае, по сравнению с другими странами предложенные выплаты – копейки. Впрочем, совершенно неважно, что сказал президент, потому что главная проблема Путина заключается в том, что россияне его не хотят слышать в принципе.