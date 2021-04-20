Дональд Трамп заявил о необходимости налаживания отношений с Россией

По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, Вашингтон должен наладить отношения с Москвой вместо того, чтобы подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с КНР. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

Трамп рассказал о взаимной симпатии с президентом России. «Быть в хороших отношениях с президентом Путиным — это отлично», — заявил экс-президент. Он посянил, что такие отношения способствовали укреплению отношений между США и Россией и заключению новых выгодных сделок, и отметил, что всегда выступал за то, чтобы налаживать контакт.

«Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю», — сказал Трамп журналистам.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете санкций против России. Из Вашингтона высылают 10 российских дипломатов, среди которых, как утверждается, есть сотрудники разведки, в санкционный список включены 32 организации и физических лица. Кроме того, накладываются ограничения на торговлю российскими рублевыми и нерублевыми первичными облигациями, выпущенными Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином РФ. Перечисленным ведомствам также больше нельзя предоставлять ссуды. При необходимости санкции в отношении российского суверенного долга допускается расширить.