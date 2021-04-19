Песков "не готов принять на веру" данные о критическом состоянии Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства бессилен в вопросах условий содержания заключенных в стране, так как «есть регламент» — этим занимается Федеральная служба исполнения наказаний и «в рамках закона все выполняется». Он также заверил, что в компетенцию Кремля не входит отслеживание состояния здоровья российских заключенных. Речь, конечно, шла о лидере российской оппозиции Алексее Навальном, но Песков традиционно его фамилию не назвал.

В ответ на вопрос журналиста о «критическом состоянии» здоровья Навального, которое следует из опубликованных результатов его анализов, представитель Кремля сказал, что не осведомлен о состоянии здоровья политика и «не может принять на веру утверждение [журналиста] о критическом состоянии» (цитата по «Дождю»).

Говоря о заявленных несогласованных акциях* в поддержку Навального, Песков пояснил, что не в курсе, подавали ли они заявки, а если их не согласуют, они «автоматически будут незаконные» и правоохранителями «будут выполняться те действия, которые необходимы».

Отдельное внимание он уделил тому, что озвучившие призывы к акциям люди из команды Навального находятся не в России.

Заявления представителей США о том, что смерть Навального приведет к негативным последствиям для России, Песков прокомментировал фразой: «Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые озвучивают представители других государств. Состояние здоровья осужденных и заключенных не может и не должно быть темой для их интересов».

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