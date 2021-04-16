Левитин, Патрушев, Кириенко: Названы самые богатые подчиненные Путина

Помощник президента РФ Игорь Левитин за 2020 год заработал 43 миллиона рублей, сообщает «Интерфакс». Сегодня были опубликованы декларации депутатов, чиновников и в том числе данные о доходах за минувший год у членов администрации президента.

Отмечается, что в 2019 году доход Левитина был значительно меньше — 25 миллионов рублей. Список недвижимости, которой он владеет, за год не обновился.

Вторую строчку рейтинга богачей во власти занял секретарь Совбеза Николай Патрушев. Его доход за коронавирусный 2020-й год составил 34,6 миллиона рублей.

Следом за Левитиным и Патрушевым расположился Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя в администрации президента.

Ранее сообщалось, что сам Путин задекларировал доход чуть менее 10 миллионов рублей за весь год. Эта сумма меньше, чем у его пресс-секретаря и в 20 раз меньше, чем у жены пресс-секретаря.