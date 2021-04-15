МИД Китая предложил японским чиновникам попить воды с "Фукусимы-1"

МИД Китая предложил японским политикам лично выпить воды с АЭС «Фукусима-1» и использовать ее при приготовлении пищи, чтобы убедить общественность в ее безопасности. Об этом сообщает Лента.ру, ссылаясь на Twitter Министра иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

«Океан — это не мусорный бак для Японии, а Тихий океан — не канализация Японии. Японский чиновник сказал, что воду можно пить, почему он сначала не сделает глоток?» — приводит изданиие слова министра.

«Япония утверждает, что эта вода не представляет опасности, однако этот вывод основан исключительно на ее односторонних данных, которые совершенно не кажутся убедительными», — также заявил Чжао Лицзянь.

По его мнению, Япония должна сотрудничать с заинтересованными сторонами и вместе с Китаем и Южной Кореей создать техническую группу для оценки ситуации. Лицзянь также обвинил США в применении политики двойных стандартов за поддержку решения японских властей.

Ранее правительство Японии приняло решение о сливе в океан аварийной воды с АЭС «Фукусима-1», что вызвало беспокойство местных рыбаков и негативную реакцию со стороны ряда государств. Слив воды в океан должен произойти примерно через два года. При этом власти пообещали контролировать безопасность процедуры и заверили, что уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее, чем 1/40 от национальных стандартов».

Госдепартамент США поддержал решение Японии, заявив, что при принятии решения о сбросе загрязненной воды выбрано правильное решение с учетом всех последствий. Однако власти Китая и Южной Кореи обеспокоились возможными последствиями таких действий.