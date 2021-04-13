Пекин и Сеул обеспокоены решением Японии сбросить воду с "Фукусимы-1" в океан

Правительство Японии приняло решение о сливе в океан аварийной воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает агентство «Киодо».

Власти Японии на совещании ведомств приняли решение о сливе воды с площадки первой атомной электростанции в Тихий океан, оно должно произойти примерно через два года. При этом власти пообещали контролировать безопасность процедуры и заверили, что уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет «менее, чем 1/40 от национальных стандартов».

В настоящее время используемая для охлаждения ядерных реакторов вода хранится в резервуарах на территории АЭС. Полностью очистить воду от радиоактивных элементов невозможно. Поэтому ее дополнительно разбавят чистой жидкостью и лишь потом сбросят в океан.

Это решение вызвало беспокойство местных рыбаков и негативную реакцию со стороны ряда государств.

В Китайском МИДе заявили, что они обеспокоены решением о сбросе воды. По их мнению, Япония пошла на такой шаг «без всесторонних консультаций с соседними странами и международным сообществом, несмотря на внутренние и внешние сомнения и возражения».

Глава южнокорейского Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль рассказала, что сожалеет о решении по сбросу радиоактивной воды, но правительство Южной Кореи примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность южнокорейского народа.

В Госдепартаменте США считают, что при принятии решения о сбросе загрязненной воды власти Японии выбрали правильное решение с учетом всех последствий.

«В этой уникальной и сложной ситуации Япония взвесила варианты и последствия, проявила прозрачность в отношении своего решения и, как представляется, выбрала меры, соответствующие глобально признанными стандартами ядерной безопасности», — заявил пресс-секретарь департамента.