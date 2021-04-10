Полиция пришла на форум "Новых людей" из-за митингов в поддержку Навального

Накануне вечером полиция пришла на форум партии «Новые люди» в Смоленске и задержала одного из её членов Алексея Фомченко, до того состоявшего в «Единой России», по подозрению в организации несогласованной акции протеста в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального. К нему не пускают адвоката.

Как рассказала «Открытым медиа» адвокат Фомченко Окасана Литвиненко, её подзащитному вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ в связи с прошедшими 23 января акциями протеста. В городском отделении полиции №1 у задержанного изъяли все вещи и составили протокол.

Литвиненко сообщает также, что её не пускают к подзащитному, оправдывая это отсутствием нотариальной доверенности. Доверенность, написанную Фомченко в отделении полиции, сотрудники МВД проигнорировали. Сам он изолирован и привести к нему нотариуса не представляется возможным: «Они ограничили его свободу, он не может сделать доверенность. Сказали, что будут до утра [держать в полиции], потому что дежурного судьи уже нет», — пояснили адвокат.

Отметим, что партия «Новые люди» официально не заявляла о поддержке Алексея Навального. Её лидер Алексей Нечаев заверил The New Yourk Times, что в России тебе не дадут заниматься политикой, если ты получаешь деньги из-за рубежа, устраиваешь несогласованные митинги или делаешь «личные выпады в адрес президента России или членов его семьи».