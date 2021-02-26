Перед выборами в Госдуму лидер партии "Новые люди" выкупил издание Sports.ru

Председатель и основатель политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев, которые также является основателем косметической компании Faberlic, приобрел спортивный портал Sports.ru. Об этом сообщает редакция издания. Месячная аудитория российского портала составляет 20 миллионов человек. Сделка происходит на фоне предвыборной кампании в Государственную думу.

Ранее Sports.ru на 67,75% принадлежал Герману Ткаченко, на 23,75% — Дмитрию Навоше, на 8% — Дмитрию Степанову и на 0,5% Юрию Дудю. Все они согласились продать свои доли Нечаеву, который становится единоличным владельцем издания. Также политик приобретает сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

Отмечается, что над сайтом продолжит работать прежний коллектив, а международные издания Tribuna.com и Betting Insider в сделку не входят.

«Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов: спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, – любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества», — поясняет гендиректор Sports.ru Марк Тен.

Управляющий партнер инвестиционного фонда Нечаева Илья Пушкин заявил, что приобретение связано с попыткой диверсифицировать активы.

Ранее в интервью The New Yourk Times Нечаев сказал (а затем уточнил перевод), что, по его мнению, в России политикой не дадут заниматься, если человек делает три вещи: 1) получает иностранное финансирование; 2) организовывает несогласованные властями акции; 3) делает «личные выпады в адрес президента России или членов его семьи».