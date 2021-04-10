Члена "Новых людей" оштрафовали за организацию митинга в поддержку Навального

Бывший единоросс, член партии «Новые люди» и молодёжного парламента Смоленской области Алексей Фомченко оштрафован за организацию несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Ленинский районный суд вынес решение взыскать с активиста 20 тысяч рублей, хотя сам он свою вину отрицает. Как ранее писал Sobesednik.ru, Фомченко задержали накануне во время форума, который «Новые люди» проводили в Смоленске. Всю ночь он провел в полиции в ожидании судебного заседания, а его адвокат рассказала, что её к нему не пустили.

За призыв к акции суд счел размещенную им в соцсети «ВКонтакте» видео под названием «Покорми голубей». В нем местные криминалисты распознали «побуждения, в которых адресант приглашает всех, кто относится с интересом к "этим прекрасным (голубям)", "к тому, что происходит в стране" и "к задержанию Алексея Навального"», а также «собраться» 23 марта на площади своего города.

Защита настаивает, что ниаких данных в пользу версии, что этот аккаунт принадлежит Фонмченко или, что это он выложил не ней этот ролик нет. Адвокат также обращает внимание, что проводивший исследование эксперт не был предварительно уведомлен об ответственности за «дачу заведомо ложных показаний».