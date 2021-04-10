Депутат ГД от Ульяновской области: "Отставка Морозова была не совсем добровольной"

Бессменный с 2004 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ушел в добровольную отставку. После чего заявил, что намерен участвовать в выборах в Госдуму. Событие мы попросили прокомментировать главного конкурента Морозова на последних губернаторских выборах, депутата Госдумы от Ульяновской области Алексея Куринного (КПРФ).

– Чем больше всего запомнился губернатор Морозов?

– Бесконечным пиаром и тотальной коррупцией. Вот две основные составляющие его губернаторства. Так что, его отставка – это для региона безусловно хорошо. Тем более, что мы (КПРФ – Ред.) очень долго этого добивались.

– Была ли эта отставка действительно добровольной, или это некие подковерные игры?

– Учитывая, что две недели назад г-н Морозов собирался идти на выборы губернатора и выигрывать их, по некоторым данным – даже без согласия президента, я считаю, что отставка эта была не совсем добровольной. И странным образом вся информация о намерениях Морозова за один день была вычищена из электронных СМИ.

– Врио назначен ваш однопартиец Алексей Русских. Насколько велики его шансы стать настоящим губернатором? Тем более, злые языки пишут, что он «варяг» и никакой связи с регионом не имеет.

– На мой взгляд, его шансы достаточно высокие. Выше, чем у любого другого кандидата, который будет участвовать в сентябрьских выборах. Он действительно не имеет прямого отношения к Ульяновской области. Но что сегодня лучше – свой, подготовленный, коррумпированный, или внешний, не заинтересованный? Это большой вопрос. Но, в любом случае, выбор будут делать житель Ульяновской области в сентябре.

– Вы сами не хотите снова побороться за этот пост?

– Алексей Русских уже высказал твердое намерение участвовать в выборах, и вряд ли от этого откажется. А от одной партии на пост губернатора может претендовать только один кандидат. Я буду участвовать в выборах в Госдуму.