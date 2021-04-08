Губернатор Ульяновской области ожидаемо ушел в отставку и держит путь в Госдуму

Глава Ульяновской области Сергей Морозов попросил президента РФ Владимира Путина принять его отставку, чтобы осенью этого года он смог пойти на выборы в Госдуму. Соответствующее обращение он опубликовал в своих социальных сетях. Морозов руководит регионом уже 16 лет и политологи предупреждали, что его, вероятно, ждет традиционная предвыборная отставка.

«Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора», — говорится в тексте заявления.

В 2016 году Морозов избрался, с трудом избежав второго тура всего с 54%. Причем в 2019 году он обещал пойти на очередной, уже пятый срок (он руководит регионом c 2004 года). Политологи из «Минченко Консалтинг» поместили Морозова в «красную зону», предсказав, что он попадет в «предвыборный губернаторопад».

О начале нового цикла «губернаторопада» (обычно этот процесс происходит за полгода до выборов) свидетельствовала и вчерашняя отставка главы Тувы Шолбана Кара-оола, вместо которого назначили бывшего мэра Кызыла, гендиректора местной дочки «Россетей» Владислава Ховалыга.