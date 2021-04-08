Преемник Путина и повышение пенсий: Соловей раскрыл суть послания президента

Лидер движения «Перемен», доктор исторических наук Валерий Соловей поделился с YouTube-каналом «Главтема Народ» своим видением на предстоящее 21 апреля послание Путина Федеральному Собранию.

По мнению профессора, прежде всего президент будет говорить о борьбе с бедностью.

«Но он скажет так, чтобы все почувствовали заботу, но ничего не получили, – считает Соловей. – То есть он будет говорить об адресной помощи семьям с детьми, заговорит об индексации пенсий – потому что это очень важно в преддверии выборов.

Пенсионеры – это все-таки, в основном, электорат партии власти. Что-то будет сказано по поводу того, что Россия успешно прошла пандемию и наша вакцина чуть ли не одна из лучших в мире. И ее даже покупают в других странах».

Также, по мнению профессора, Путин заговорит о напряженной международной обстановке.

«Президент скажет, что в мире беспокойно, – продолжил Соловей. – Нужно вспомнить «украинскую военщину», которая бряцает оружием, и, возможно, снова попросит у Совфеда право на использование вооруженных сил за пределами РФ. Ну и пообещает рост благосостояния. Потребует, чтобы оно росло у неких анонимных сил, от которых оно зависит».

Главная цель послания, считает Валерий Соловей, – успокоить людей и внушить им чувство заботы государства.

«Это чистый обман, – уверен профессор, – но президент сыграет роль психотерапевта».

Также Соловей не исключил, что 21 апреля Владимир Путин объявит имя своего преемника. Хотя по мнению ряда экспертов, этого не случится: столь открытое объявление о начале транзите власти они считают сейчас преждевременным.