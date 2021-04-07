"Год не юбилейный": Кремль не станет приглашать мировых лидеров на парад Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году Кремль не станет приглашать гостей из других стран. Это объясняется тем, что год не является юбилейным.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. (...) В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения [гостей] на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения [мероприятия] будут определены нашими санитарными властями», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, что в прошлом году, на юбилейную 75-у годовщину победы в Великой Отечественной войне в Москву отказались приехать почти все мировые лидеры. Это, в том числе было связано и с коронавирусными ограничениям — парад 9 мая пришлось отложить, его проводили 24 июня, за день до начала голосования по поправкам к Конституции.

Однако в 2015 года, когда праздновался 70-й год победы над фашистской Германией, по приглашению Кремля в Москву хоть и приехали лидеры десятков стран (включая Китай), но намного больше глав государств отказались. Тогда, после присоединения Крыма к России, отказом на приглашение откликнулись, к примеру, президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, все высшие представители Евросоюза, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент и премьер Израиля, президент Турции Рэджеп Эрдоган, президент Франции Франсуа Оланд, премьер-министр Японии Синдхо Абэ и многие другие.