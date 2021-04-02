"Если Навального угробят": Борис Акунин высказался о последствиях для России

После того, как российский оппозиционер Алексей Навальный был максимально оперативно задержан, арестован, осужден и приговорен к трем с лишним годам заключения, события вокруг его персоны начали развиваться с еще более пугающей динамикой.

Так, не прошло и месяца после этапирования политика в покровскую колонию, где ему предстоит отбывать наказание, как появились первые жалобы на действия ФСИН и администрации исправительного учреждения. На минувшей неделе эти жалобы достигли едва ли не своего пика, логично завершившись новым отчаянным шагом Навального – он объявил голодовку с требованием предоставить ему возможность обследоваться и получить консультацию у своего врача.

Разумеется, на этом фоне началась принципиально новая дискуссия, в рамках которой эксперты и политологи наперебой пытаются оценить последствия текущего витка противостояния Навального с властями, в том числе рассматривая вопрос сквозь призму выстраивания отношений между Россией и Западом.

К примеру, как высказался недавно в эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный российский писатель и общественный деятель Борис Акунин, если «Навального угробят», России придется столкнуться с рекордным по своему напору внешним давлением, что будет болезненным не только для властей, но и для всех россиян.

Борис Акунин // Фото: Global Look Press

«В противостоянии оппонентов, один из которых находится в заключении, как правило, невыигрышно смотрится и всегда проигрывает тот, кто как раз и посадил оппонента в тюрьму. Ведь тот, кто попадает в тюрьму, становится почти неуязвимым.

Если они, не дай Бог, угробят Навального, боюсь, Россия окажется в такой изоляции, которой не было еще со времен «железного занавеса». Нужно принимать во внимание тот факт, что нынешняя Россия находится в совершенно другом положении в сравнении с СССР. Советский Союз на тот момент был второй по величине и силе экономикой мира. Россия же на данный момент является лишь малой частью мировой экономики и полностью зависит от импорта.

Это все может ударить не только по режиму, но и по всем россиянам, если подобное произойдет. То, что происходило со списком Магнитского, это лишь слабая тень того, что произойдет в этом случае», – подчеркнул Акунин.