Путин выскажется о ситуации с Навальным, если его попросят Меркель и Макрон

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Владимир Путин ответит на вопросы о ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который жалуется на сильные боли и отсутствие лечения в колонии ИК-2 в Покрове. Но эти вопросы должны задать либо канцлер Германии Ангела Меркель, либо президент Франции Эммануэль Макрон, если у них состоится совместная встреча, которая, по словам представителя Кремля, прорабатывается.

При этом никаких конкретных данных о диалоге Песков не назвал: ни даты, ни даже формата. «Речь идет о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном. Будет ли это видео или голос, это уже второстепенный вопрос», — приводит его слова ТАСС.

И если на этом мероприятии от лидеров стран прозвучат вопросы о Навальном, Путин ответит на них: «Если подобные вопросы будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения».

Также на возможной встрече, по словам Пескова, планируется обсудить ситуацию на юго-востоке Украины.