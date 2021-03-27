Кремль в опасности: политолог рассказала о последствиях ухудшения состояния Навального

Ситуация с Алексеем Навальным, состояние которого, как утверждают его ближайшие сторонники, заметно ухудшилось во время пребывания в покровской ИК-2, вынуждает экспертов искать причины происходящего. Разумеется, все версии в данном случае рассматриваются сквозь призму отношения властей к персоне оппозиционера.

К примеру, отмечается, что Кремль, который всегда опасался превращения кого-либо из либералов в «сакральную жертву» для дальнейшего «раскачивания ситуации», отныне сам начал раскачивать лодку. Соответствующее мнение озвучила российский политолог Татьяна Становая, отметив, что происходящее в последние дни в большей степени напоминает «политическую расправу». При этом эксперт добавляет, что подобные действия являются иррациональными и могут быть даже опасными для российских властей.

«В чем тут проблема? Проблема появляется, когда негативные последствия от того или иного решения перевешивают преимущества и формируют новые риски. Кремль в данном контексте будет расценивать все это как коллективное решение властей, хотел добиться изоляции и нейтрализации Навального, ослабления ФБК*, создания проблем для проекта "умное голосование". Посадкой оппозиционера власти в определенной степени решала эти задачи», – отметила Татьяна Становая.

Между тем, подчеркивает политолог, власти не могут остановиться на достигнутом и поставить точку. Поэтому все то, что происходит с Алексеем Навальным в последнее время, является уже иррациональным и даже несет для самой власти опасность.

«Очевидно, что решение отправить Навального отбывать свое наказание в самых жестких условиях тоже является отдельным политическим шагом, который вполне сопоставим с попыткой отравления. Равно как и допущение заметной деградации его состояния. Все это больше напоминает политическую расправу, месть, за которой всегда стоят эмоции или чувство уязвленности.

Публичная пытка, которую устроили Навальному, эмоционально затрагивает не только и не столько его сторонников – это даже не про Навального, это про ФСИН, про ФСБ, про суды, про Путина и даже про Пескова, который вынужден отвечать на вопросы. И это свидетельствует о слабости, а не о силе», – подчеркнула эксперт.

По словам Татьяны Становой, Кремль сам превращает Навального в «сакральную жертву» и последствия этого, особенно если с ним что-то случится, в итоге перечеркнут все «удовлетворение» от победы над ним.

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