Госдеп настоятельно призывает оказать медпомощь Навальному

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к властям России с настоятельным призывом допустить до оппозиционного политика Алексея Навального адвокатов и оказать ему необходимую медицинскую помощь.

«Мы видели тревожные сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в колонии. Мы настоятельно призываем предоставить ему доступ к адвокатам и оказать ему медицинскую помощь», — цитирует слова дипломата «Росбалт».

Также Прайс добавил, что Госдеп по-прежнему настаивает на освобождении политика.

По словам адвокатов оппозиционера, за последние несколько дней состояние Навального ухудшилось, у него болит спина и отнимается нога.

Ранее с требованием оказать оппозиционеру необходимую медпомощь выступали Евросоюз, власти Латвии, Литвы и Эстонии.