Гудков: Навального могут снова отравить. Он заложник, а не заключённый

По сообщению «Дождя», сегодня адвокатов Навального, об ухудшении состояния здоровья которого стало известно накануне, всё-таки пропустили на территорию исправительной колонии строго режима №2 в городе Покрове Владимирской области.

Возможно, причиной тому стало отправленное сегодня открытое письмо правозащитников директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой из-за ситуации с Алексеем Навальным. Письмо подписали режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, Гарри Бардин, писательница Людмила Улицкая, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и др.

Sobesednik.ru обсудил последние новости о здоровье Алексея Навального с полковником ФСБ в отставке, политиком Геннадием Гудковым.

– Вчера руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что Алексею Анатольевичу стало плохо. Навальный жаловался на боли в спине и на то, что у него отнялась нога. От администрации колонии, как сообщил Волков, Навальный получил только две таблетки «Ибупрофена».

– Лучше бы дали одну таблетку, как в анекдоте: сразу от желудка и от головы.

Навальный даже не заключённый, а заложник. Заложник режима. Логика его заключения и содержания именно такова.

К тому же, Алексей сильно рискует из-за последствий своего отравления. Я его об этом предупреждал и с горечью отмечаю это именно теперь.

Геннадий Гудков // фото: Global Look Press

– Если бы противники оппозиционера во власти сейчас выбирали между прямой атакой на Навального и косвенной, осуществляемой с помощью административных процедур, что бы они, по-вашему, предпочли?

– Я думаю, сейчас, учитывая мировое внимание к происходящему, они предпочли бы второй вариант.

– С какой долей вероятности на территории колонии, учитывая эту закрытую для внешнего наблюдения ситуацию, могут находиться сотрудники спецслужб или связанные с ними люди?

– Я этого исключать не могу.

– Как вы оцениваете вероятность повторного отравления Навального?

– Я думаю, это совершенно реальный риск.

Васильев Николай