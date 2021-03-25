За официальный статус русского языка выступили 27 из 33 членов парламента НКР

Парламент непризнанной республики Нагорный Карабах (НКР) признал русский язык одним из двух официальных языков.

Об этом пишет «Арменпресс», за принятие такого решения проголосовали 27 членов парламента (всего в нем 33 человека), еще двое воздержались.

«Учитывая историческую память культурных, военных и экономических отношений между Арцахом и Россией и тот факт, что для многих арцахцев вторым языком общения является русский, считаем важным переоценку отношений нового качества и формирование новой повестки», – цитирует портал авторов законопроекта. Подчеркивается, что такой шаг должен повысить статус русского языка, что «создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в обозримом будущем будет способствовать развитию отношений и в правовых рамках».

Первым официальным языком НКР является армянский.