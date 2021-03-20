Зеленский раздаст гражданам деньги от ископаемых. Тратить их можно на образование

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании в стране «экономического паспорта украинца». Он должен обеспечить граждан страны доступом к национальным богатствам, которые можно будет потратить только внутри страны и только на образование, следует из его слова.

«По нему все рожденные на Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», — поясняет Зеленский в своем видеообращении.

Он также пояснил, что правительство должно подготовить соответствующие предложения по реализации инициативы в ближайшее время.

Похожие предложения в России часто звучат от представителей КПРФ и других левых сил, которые также неоднократно призывали власти обеспечить россиян доступом к их условной части природных богатств (нефть, газ и прочее). Никакого эффекта эти призывы не произвели.