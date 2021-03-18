Нежелательное января: Независимых депутатов в Москве штрафуют на сотни тысяч

Сразу двух депутатов Мосгордумы в четверг осудили в Тверском суде Москвы за повторное участие в несогласованной акции (23 января) – Сергея Митрохина («Яблоко», 300 тыс. рублей штрафа) и Екатерину Енгалычеву (КПРФ, 150 тыс. рублей). Ещё троих, судя по всему, осудят в ближайшее время.

– «Единая Россия» в Госдуме старается не покладая рук, штампуя антинародные законы один за другим, – рассказала Sobesednik.ru Екатерина Енгалычева накануне заседания по своему делу. – Одним было дополнение УК так называемой «дадинской» 212-я статьёй, по которой два подобных случая (участие в «несанкционированной» акции) идут как административка, а третий – уже как уголовка. А что такое уголовка, даже если по ней срок условный? Это лишение мандата и невозможность баллотироваться в депутаты вновь. Это тоже они придумали. У меня уже вторая административка. Теперь любой третий инцидент на встрече или митинге – и всё, вон из депутатов и запрет на переизбрание.

Адвокат Екатерины Енгалычевой сообщил, что обвинению были известны маршруты передвижения его клиентки, однако тактика защиты строилась на том, что Екатерина формально представляла одно из СМИ (она выпускница журфака). Но подобные аргументы в «политических делах» не помогают. Не помогли и в этом случае.

– А когда у нас судьи решали по-другому? – с улыбкой воскликнула депутат, выйдя из здания суда. – Моё дело основывается на рапорте сотрудника, который задержал меня 13 марта в два часа ночи. Якобы за то, что 23 января, то есть двумя месяцами раньше, я скандировала какие-то лозунги, присутствуя на акции. Но это же смешно: это утверждает человек, которого там не было и который меня там не видел. Единственное, они предоставили видео с камер, которые висят на столбах: в слежку-то за нами с вами не просто так миллиарды вкладывали. Скрины моих постов они сделали. Ну и что? Там нет ни лозунгов, ничего абсолютно.

Одного из самых известных столичных политиков Сергея Митрохина осудили в тот же день на сумму 300 тысяч. В интервью Sobesednik.ru Митрохин сказал, что намерен эту суммы выплатить с помощью своих избирателей.

– Судья выслушал меня, адвоката, посмотрел видео, на котором я обращаюсь к властям с призывом не применять силу к собравшимся на Пушкинской площади, – сказал Сергей Митрохин. – Это говорит о том, что я не был участником, я был наблюдателем и исполнял свои депутатские обязанности. Меня закон обязывает представлять интересы своих избирателей. Но полиция сочла, что я не просто участвовал, а активно участвовал. В чём заключалась эта активность, никаких доказательств представлено не было. Конечно, я не согласен с этим приговором.

По словам Екатерины Енгалычевой, они с адвокатом обнаружили «в одной связке» с её делом фамилии ещё троих депутатов Мосгордумы (естественно, НЕ от «Единой России») – Евгения Ступина, Михаила Тимонова и Елену Шувалову, которых, судя по всему, также будут судить за участие в протестах.

Один из них – Евгений Ступин, приехавший поддержать Екатерину, заявил, что оппозиционные депутаты Думы работают в столичном парламенте на общественных началах, в отличие от «единороссов».