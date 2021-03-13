Танец с Путиным оказался для фрау Кнайсль судьбоносным // фото: Alexei Druzhinin, Global Look Press

Кто девушку танцует, тот ее и в "Роснефть" пристраивает
Уоррен Гардинг // фото: Global Look Press

100 лет в обед: 29-й президент США, мятежный Кронштадт, 8 марта – рабочий день
Фото в статье: кадры из фильма "Земля кочевников"

Встретимся в пути: холодная "Земля кочевников" и меланхоличная Фрэнсис МакДорманд
Фото: Instagram

Триколор "Хаас" радует глаз: во скольку Мазепину обошелся российский флаг на гоночных карах?
В центре внимания
Марина Литвинович // фото: Facebook
"Россия требует женской руки": Литвинович рассказала, чем займется в Госдуме
Полиция сорвала форум оппозиции в Москве, задержаны Пивоваров, Кара-Мурза и Яшин
Продуктовые карточки и рост цен на 20-30%: возможны ли в России колбасные бунты?

Новости дня

13 марта, суббота

[15:18]МИД Литвы призвал освободить задержанных в Москве депутатов, но всё перепутал
[14:38]Венедиктов увидел в сорванном форуме депутатов "создание партии Ходорковского"
[13:54]"Калька с фильма о Путине": Лукашенко не увидел ничего нового в фильме о его коррупции
[13:12]Бенедикт Камбербэтч не сыграет в "Мандалорце" – не хочет становиться синим
[12:21]"Не потерпим цензуру такого рода": Режиссер "Суперновы" о вырезанных в России кадрах
[11:43]Власти Миннеаполиса выплатят рекордные $27 млн семье убитого полицией Флойда
[11:11]В США хотя бы одну дозу вакцины получили более 100 млн человек
[10:26]Задержание депутатов, Зеленский за санкции, £80 млрд на армию. Главное к 13 марта

12 марта, пятница

[18:04]Названы самые "жирующие" в кризис регионы России
[17:11]Что скрывает ФСИН? Адвокат Навального выступила с заявлением после исчезновения оппозиционера
[16:44]Княгиню Ольгу убрали из списка выдающихся женщин после критики Порошенко
[16:02]Комитет министров Совета Европы счел неисполненным решение ЕСПЧ по делу Навального
[15:25]Птичку не жалко: Мизулина размечталась о полной блокировке Twitter в России
[15:10]Рекордному росту цен на бензин в России нашли вялое объяснение
[15:08]"#ГдеНавальный": Политика увезли из СИЗО, не сообщив, когда и куда
[14:46]В Африку поставили почти 15 млн доз бесплатной вакцины по программе COVAX
[13:59]Попова заявила об угрозе заражения людей птичьим гриппом. На вакцину уйдет полгода
[13:57]Netflix надоело, что пользователи делятся аккаунтами. Это начали пресекать
[13:20]Буш, Обама, Клинтон и Картер снялись в рекламе вакцинации. Без Трампа
[12:45]ВОЗ: Нет доказательств, что кто-то из 268 млн привитых людей умер из-за вакцины
[12:41]Ученые NASA назвали точную дату апокалипсиса на Земле
[12:01]В России нашли 6 тысяч камер, доступ к которым может получить любой желающий
[11:32]Великобритания призвала граждан не оставаться в Мьянме без резкой необходимости
[10:51]В правительстве хотят лишить соцподдержки россиян, скрывающих реальные доходы
[10:05]Правительство поручило Минфину проработать идею введения продуктовых карточек
[09:14]Натали Портман впервые снимется в сериале. Счастливчиками стали Apple TV
[08:37]"Запасное" дело на Фургала, J&J в ЕС, вертолетные деньги Байдена. Главное к 12 марта

11 марта, четверг

[19:02]Навального наградят российской кинопремией в апреле
[18:20]Основатель одноименной шоколадной фабрики Андрей Коркунов признан банкротом
[17:37]Как в анекдоте: министр культуры Крыма выругалась матом на совещании с Аксеновым
[16:57]Петербург обогнал Москву в рейтинге качества школьного образования на 0,1 балла
[16:14]ФСПП: почти у шести тысяч россиян имеются двойники с долгами
[15:28]Минздрав: При коронавирусе возникают психические расстройства
[14:56]"Самый серьёзный дефицит": Балуев указал на отсутствие достойных киносценариев
[14:03]Список богатейших людей с состоянием более $100 млрд пополнил Уоррен Баффет
[14:01]В туалете министра здравоохранения Алтая нашли тайник с 6 млн рублей
[13:17]Вице-премьер Татьяна Голикова возглавила совет по поддержке российского кино
[12:34]Убитого из-за карикатур на Мухаммада французского педагога оболгала его ученица
[12:12]Лето в России растянется на шесть месяцев, а зима сократится до двух
[11:37]Тихановского и его соратников обвинили в ущербе Белоруссии более чем на $1,3 млн

Фото: depositphotos
Вот же, блин! Рецепт разноцветного угощения на Масленицу
Фото: depositphotos
Летим в Грузию: как попасть и кого пускают
Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
sobesednik logo

"Калька с фильма о Путине": Лукашенко не увидел ничего нового в фильме о его коррупции

Политика
13:54, 13 марта 2021

"Калька с фильма о Путине": Лукашенко не увидел ничего нового в фильме о его коррупции
Скриншот из Youtube
Скриншот из Youtube

Непризнанный президент Беларуси Алексендр Лукашенко впервые прокомментировал расследование Telegram-канала Nexta «Золотое дно», в котором активисты рассказывали о его имуществе, выдвигая обвинения в коррупции. 

В разговоре с журналистами белорусский диктатор признался, что не смотрел фильм, а лишь читал пересказ: «Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ», — приводит его слова «БелТА». При этом Лукашенко отметил, что во всех представленных обвинениях он не увидел ничего нового, а картина напоминает фильм Алексея Навального о «дворце Путина». Отметим, что авторы и сами открыто признавались, что именно российский оппозиционер вдохновил их снять расследование.

Лукашенко добавил, что никогда бы не украл ничего «у людей»: «Самое страшное для меня — опозориться перед вами». Он уточнил, что его слова никогда не расходятся с действиями, а расследователи напрасно решили искать именно коррупцию: «Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине».

Диктатор также посетовал, что в фильме активисты «полезли [к нему] в штаны» и начали рассказывать про «дворцы». Он полагает, это «неприлично» с их стороны, а причастность к его деятельности отдельных людей, которых называет Nexta, он отрицает, при этом не уточняя, про кого конкретно идет речь.

Тема: Лукашенко

Теги: #Коррупция #Навальный #Белоруссия #протесты в Белоруссии #"Дворец Путина"

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Политика

Угроза для Путина: Демушкин рассказал, что элиты могут отвернуться от президента
Фото: Илья Давлятчин, Sobesednik.ru

Политика

МИД Литвы призвал освободить задержанных в Москве депутатов, но всё перепутал
Задержание Андрея Пивоварова // Фото: Давлятчин Илья, Sobesednik.ru

Политика

Венедиктов увидел в сорванном форуме депутатов "создание партии Ходорковского"
Политика
Угроза для Путина: Демушкин рассказал, что элиты могут отвернуться от президента
Суд над Путиным и его окружением: Ходорковский сделал громкое заявление
"Подумай, что будет после Путина": Гозман написал Соловьеву открытое письмо
"Власти ничего не контролируют": Зюганов жестко разнес Путина и правительство
Общество
"Власть стреляет себе в ногу": Бунтман прокомментировал массовые задержания в Москве
Адвокат сестер Хачатурян: Надеюсь, их отца посмертно осудят
Анатолий Вассерман: Коронавирус не отступит естественным путем
"Ну, теперь заживем, зажируем!": Юрий Лоза оценил повышение пенсии на 3,4%
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Интернет полон ненависти – но и солидарности, сплетен – но и рецептов, жалоб – но и утешений. Словом, в нерегулируемом человеческом сообществе гораздо больше разума и милосердия, чем в действиях стареющих спецслужбистов с их вечной манией контролировать все

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Белоруссия отправила на «Евровидение» кузькину мать. Фигурально. В роли кузькиной матери должна выступить группа «Галасы ЗМеста», которая известна тем, что в разгар протестов стала записывать «антипротестные» песни

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Бесплатный совет оппозиции: проводить митинги под видом свадьбы. За крики «Горько, горько!» не должны вроде привлекать. Перевод денег из-за рубежа? Так это на выкуп невесты. Бросили стаканчик? Так это били бокал на счастье

Культура и ТВ
Корчевников довел до слез Зудину вопросами о Табакове
"Мне не нравится, что я жирная": Лариса Гузеева резко сменила имидж. Фото
Еле выжила: Летучая рассказала о мучениях после коронавируса
"Костюм Ананаса перешивали": Пригожин показал Садальскому закулисные фото "Маски"
Шоу-бизнес
Хочу стать матерью: Анна Семенович заморозила свои яйцеклетки
Татьяна Брухунова: У меня нет негатива к Елене Степаненко
Филя плюс Оля: Киркоров позвал Бузову к себе в спальню
"Филипп привозил Азизе деньги мешками": Калашникова рассказала о романе Киркорова с певицей

Здоровье
Электричество поможет лечить тяжелые раны
Найдено 50 генов, отвечающих за цвет глаз
Названы пять причин, почему после прививки от коронавируса нет антител
Ученые: британский штамм коронавируса смертоноснее других его разновидностей
Туризм
Каспий за 13 тысяч, Ялта – за 40: во сколько обойдется удаленка у моря
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Фото в статье: соцсети
Загадка на 42 млн: Чьи карманы пополняет доходный дом на Покровке
Геннадий Зюганов // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Зюганов умело распорядился "Капиталом" Маркса: откуда у КПРФ миллиарды?
Алексей Навальный // фото в статье: Андрей Струнин, соцсети
Второй после Путина и стенобитный таран. Алексей Навальный
Эдвард Сноуден // фото в статье: соцсети
Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Артемий Троицкий // фото: Global Look Press
Артемий Троицкий:
Сахаров – моральный авторитет для меньшинства, Навальный – для миллионов
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Анна Калашникова с женихом Иваном // Фото: Instagram
"Осыпает миллионами": пикантные подробности отношений Калашниковой с новыми ухажером
Азиза в костюме Пингвина // Фото: стоп-кадр НТВ
"Азиза стала жертвой мести!": Гоген рассказал, почему певицу выгнали из шоу "Маска"
Стас Садальский // Global Look Press
Продолжение под угрозой: Садальский спровоцировал новый громкий скандал в шоу "Маска"
Владимир Высоцкий // фото: Viktor Chernov / Global Look Press
Лариса Лужина: Ток-шоу предлагали Тане Иваненко огромные деньги за сплетни о Высоцком
Фото в статье: Instagram
"Катя упрятала Гогена в психушку": подруга отркрыла струшную правду о положении Солнцева
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
^