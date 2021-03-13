"Калька с фильма о Путине": Лукашенко не увидел ничего нового в фильме о его коррупции

Непризнанный президент Беларуси Алексендр Лукашенко впервые прокомментировал расследование Telegram-канала Nexta «Золотое дно», в котором активисты рассказывали о его имуществе, выдвигая обвинения в коррупции.

В разговоре с журналистами белорусский диктатор признался, что не смотрел фильм, а лишь читал пересказ: «Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ», — приводит его слова «БелТА». При этом Лукашенко отметил, что во всех представленных обвинениях он не увидел ничего нового, а картина напоминает фильм Алексея Навального о «дворце Путина». Отметим, что авторы и сами открыто признавались, что именно российский оппозиционер вдохновил их снять расследование.

Лукашенко добавил, что никогда бы не украл ничего «у людей»: «Самое страшное для меня — опозориться перед вами». Он уточнил, что его слова никогда не расходятся с действиями, а расследователи напрасно решили искать именно коррупцию: «Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине».

Диктатор также посетовал, что в фильме активисты «полезли [к нему] в штаны» и начали рассказывать про «дворцы». Он полагает, это «неприлично» с их стороны, а причастность к его деятельности отдельных людей, которых называет Nexta, он отрицает, при этом не уточняя, про кого конкретно идет речь.