В Беларуси "дворовые чаты" приравняли к экстремистским группировкам

Следственный комитет Беларуси сообщил, что в ведомстве намерены применять против администраторов «дворовых чатов» статью 3611 УК РБ («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»). По ней предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.

«В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые "дворовые чаты". Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия», — говорится в пресс-релизе СК. Там также призывают граждан «не поддаваться на провокации» в виде различных призывов в Telegram-каналах.

Релиз, где об этом упоминается, посвящен блогеру Антону Мотолько, которого обвиняют в «возбуждении социальной вражды» против силовиков, а также в дестабилизации положения в стране и координации экстремистских групп, как СК называет «дворовые чаты».

Он находится за пределами Беларуси и его намереваются объявить в межгосударственный розыск. Впрочем, страны ЕС уже неоднократно продемонстрировали, что не намерены выдавать беженцев из Беларуси. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, к примеру, недавно заявил, что «скорее ад замерзнет», чем он начнет рассматривать запросы от режима Лукашенко.