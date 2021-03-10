Илья Гращенков: верхушка власти замерла в ожидании, Россия готовится к какому-то новому повороту

В последние недели российское информационное пространство оказалось забито малозначительными поводами, а экспертам только и остается, что обсуждать постоянно переносимую, согласно различным слухам и утечкам, дату послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, на которое многие возлагают довольно большие надежды. Стихла в какой-то степени даже такая громкая история, как противостояние оппозиционера Алексея Навального с российским властями.

Как бы там ни было, но в преддверии старта предвыборной парламентской кампании, когда властям придется подключать все возможные ресурсы для стабилизации обстановки в обществе и повышения своих рейтингов, подобное положение дел выглядит, мягко говоря, странным. Между тем, как утверждает известный российский политолог Илья Гращенков, речь идет о своего рода затишье перед настоящей бурей, которая развернется уже в ближайшем будущем и может быть сопряжена с тем, что Россия готовится к новому повороту.

«Информационное затишье перед бурей. С каждым днем интересных новостей становится меньше, равно как и поводов для аналитики. Складывается такое ощущение, что поводы для СМИ создаются кем-то искусственно, ведь еще вчера все занимались выбором памятника для Лубянки, а уже сегодня вдруг появилась какая-то Манижа. Куда же подевалась актуальная информационная повестка? Ведь у населения накопилась масса вопросов о том, когда будет побежден вирус, что происходит с ценами на продукты, тем более что они будут повышаться, просто говорить об этом перед парламентскими выборами нельзя.

Верхушка власти, судя по всему, замерла в ожидании послания президента, а Путин при этом продолжает его откладывать. Такое впечатление, что весь государственный аппарат затаил дыхание, так как и сам не может понять, чего ожидать от ближайшего будущего. Впрочем, эта пауза может оказаться лишь театральной. Тем более, что так уже неоднократно происходило, когда от послания Владимира Путина ожидали очередной "брюггской речи" в стиле Маргарет Тетчер, а на выходе получали обычный нагоняй в адрес чиновников.

Впрочем, подмораживать политическую повестку удается не только ожиданию выступления Путина. Очевидно, что Россия готовится к какому-то новому повороту, который должен произойти перед стартом предвыборной кампании в Государственную думу, и, как в случае с голосованием за поправки в Конституцию, станет основной для формирования нового социального договора с российским обществом. В последние дни эксперты стали чаще говорить об усилении позиций "силовиков", что привело к доминированию идеи об изоляции России по принципу осажденной крепости. Однако пока еще и у власти в стране остаются именно системные либералы, и они вряд ли сдадут свои активы без боя.

В данном контексте весьма интересным выглядит и затишье вокруг "дела Навального". Вряд ли можно говорить о том, что посадка оппозиционера может полностью перечеркнуть протестную активность в стране. Напротив, скоро весна – идеальное время для уличных акций. Наступление теплой поры может разморозить сразу несколько таких активностей, начиная от федеральных, заканчивая региональными. Например, в том же Хабаровском крае в нынешнем году тоже пройдут выборы.

Кроме того, непонимание того, как к грядущей активности может подключиться Запад, будет ли политический протест наложен на какие-либо другие его формы, какое значение будут во всем этом иметь проблемы периферии, вроде Донбасса и Белоруссии – все это создает массу отложенных проблем, о которых пока стараются не говорить, забивая информационную повестку белым шумом. Однако долго так продолжаться не может, а это означает, что распечатать весь этот ящик Пандоры придется одномоментно», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.