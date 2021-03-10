Германия надеется координировать с США дальнейшие санкции против России и Китая

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выразил надежду на улучшение сотрудничества с США во время президентства Джо Байдена. Он рассчитывает, что после ухода Дональда Трампа страны смогут вести совместную политику по наложению санкций на Россию и Китай из-за нарушения ими прав человека и по другим причинам.

«Я надеюсь, что мы сможем вернуться к общей трансатлантической позиции по целевым санкциям, что было невозможно в последние четыре года», — приводит слова Мааса Reuters.

Агентство обращает внимание, что при Трампе отношения между США и Германией были осложнены его выходом из ядерной сделки по Ирану и запретом доступа для Huawei к европейским сетям 5G. А также давлением США на российский трубопровод «Северный поток-2».

Отмечается также, что Германия уже пошла на встречу США в некоторых вопросах. В последние несколько месяцев она расширила свою военную миссию в Афганистане, в чем были заинтересованы Соединенные Штаты, а также планирует переправить военный корабль через Южно-Китайское море, где, по словам Вашингтона, свобода судоходства находится под угрозой со стороны Китая.

Отметим, что ранее немецкие СМИ призвали правительство к скоординированной политике по сдерживанию имперских амбиций Китая, как это делалось во времена СССР. Они выражают серьезную озабоченность, в том числе и военное угрозой КНР в отношении демократических стран Азии.