Власть в РФ перехвачена силовиками: политолог о страшных последствиях изоляции страны

Изоляционизм – в последнее время этот термин стал все чаще звучать в экспертных кругах во время самых разных дискуссий на тему общих настроений в российских элитах. Да и ряд законодательных инициатив, получивших впоследствии поддержку провластного парламентского большинства, вместе с заявлениями главы российской дипломатии Сергея Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС и Западом свидетельствуют о том, что Москва нарочито демонстрирует готовность страны к изоляции.

Это же, к слову, касается и обострившейся в последние месяцы риторики ряда российских медиаменеджеров и представителей власти в отношении крупных иностранных социальных сетей. Да и анонсируемый уже не первый год «отказ от доллара» постепенно превращается пусть не в свершившийся факт, но как минимум в стартовавший процесс, который с тем или иным успехом должен положить конец многолетней практике «манипулирования» валютными курсами из-за океана. По крайней мере, так считают ключевые проводники той самой политики изоляционизма.

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, на самом деле Россия к изоляции не готова, как и любая другая страна на планете. А все заявления об этом носят исключительно имиджевый и политический характер. Более того, эксперт уверен, что подобная риторика в последнее время усилилась лишь потому, что власть в стране перехватили силовики.

Илья Гращенков // стоп-кадр: YouTube

«Готова ли Россия к изоляции? В последнее время все чаще говорят, что да – почти готова. Как минимум, в верхах готовятся именно к подобному сценарию, власть в России перехвачена "силовиками" и вообще, тот же Сергей Лавров все время заявляет о готовности разорвать отношения с Евросоюзом. Да и Путин регулярно показывает "кузькину мать" и страшные видео про новые ракеты. Но в действительности дела обстоят несколько иначе. В современном мире к изоляции не готов вообще никто, даже Северная Корея скорее играет свою роль, за что Кимы получают свой небольшой гешефт.

Проблема заключается еще и в том, что повторить подвиг СССР с его развернутой внутренней экономикой сегодня практически невозможно. С этой целью снова придется возрождать сельское хозяйство, машиностроение и ряд других отраслей, поставленных на исключительно капиталистические рельсы. Да и в целом никто не собирается заниматься очередной социалистической революцией, речь даже об обратном – об отказе от социальных обязательств, взятых государством в прошлом, а также в устремлении к цифровому государственному капитализму. По этой причине новый "железный занавес", равно как и другие атрибуты изоляционизма, если даже и возможны, то лишь в качестве элементов идеологической борьбы – одних не отпускать, а других не впускать. Да и в целом к точечным репрессиям в России уже довольно давно привыкли.

Другой вопрос заключается в том, что брать на все это деньги? Пока экономика страны основывается, как правило, на схеме добудь-продай, а также на спекулятивной политике монетаристов. И в промежутках между этими операциями отечественные технологи с оружейниками стараются создать какие-то относительно сложные товары на рынках стран третьего мира. Белоусов занимается продвижением идеи о воссоздании национальной экономики, однако сам мало в этой верит. Поэтому ее используют преимущественно для запугивания "сислибов". Те же, в свою очередь, исправно вкладывают деньги из закромов в американскую и европейскую экономику, для отвода глаз покупая немножко китайской валюты.

К слову, если говорить о Китае, то наш восточный партнер никогда не оставит нас в одиночестве. Любые попытки изолироваться будут обречены только на то, что Россия упадет в мягкие дружественные объятия китайского тигра, а это, надо сказать, то еще удовольствие. Так что изоляционистская партия была выведена на сцену только с одной целью – продемонстрировать всю серьезность намерения властей торговаться за право оставаться в списке членов глобального мира, имея при этом свой небольшой интерес», – пишет Гращенков.