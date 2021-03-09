Он все понимает: Белковский раскрыл, что Путин ждет от своего преемника

В адрес российского президента Владимира Путина в последние годы все чаще сыплются обвинения в том, что он выстроил в России чрезмерно консервативную модель управления государством и точно такую же реакционистскую вертикаль власти с элитами, не желающими движения вперед.

В целом, если прислушаться к политологам из «оппозиционного» лагеря, а также обратить внимание на риторику западных политиков, то ключевой враг демократии и противник прогресса в России – ее действующий президент. И у критиков Владимира Владимировича есть масса поводов для того, чтобы делать подобные заявления, тем более что внутренняя и внешняя политика российского государства в последние годы движутся именно по этому пути.

Между тем, как отмечает известный российский политолог Станислав Белковский, для самого Путина реакционистская сущность его правления не является чем-то новым. Более того, эксперт убежден, что глава государства готов придерживаться этой стратегии все время, поскольку видит в ней реальную возможность уберечь страну от распада.

Станислав Белковский // Фото: соцсети

«Владимир Путин хорошо понимает свою реакционность, более того, его это вовсе не смущает. Российский президент является совершенно убежденным, честным и последовательным реакционером. Именно в этом он и видит свою миссию, а заключается она в заморозке нынешней ситуации и недопущении распада России, создании «тихого омута», в котором, пусть и водятся черти, но самое главное – что они не вылезают на поверхность. Кроме того, он допускает, что его преемник займется закручиванием гаек, как это делали в свое время последователи Сталина после кончины вождя. Но это волновать Путина уже не будет», – отметил Белковский.