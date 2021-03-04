Объединенную партию "оппозиционеров" может возглавить член предвыборного штаба Путина

Портал Znak.com со ссылкой на информированный источник внутри объединенной партии «Справедливая Россия – За правду» сообщил, что 9 марта, вероятно, будет избран глава объединения.

В этот день пройдет заседание президиума центрального совета организации. Предполагается, что главой партии может быть назначен экс-глава юридической службы предвыборного штаба Владимира Путина Сергей Кабышев.

Также 9 марта определят, кто займет должности ответственных секретарей. Предполагается, что секратарем по агитации и пропаганде станет ведущая «Первого канала» Марина Ким, а секретарем по международным делам станет Александр Бабаков. Депутат ГД Олег Шеин может занять пост секретаря по социальным вопросам.

Согласно справке на сайте Общероссийского народного фронта, Сергей Кабышев является членом Центрального штаба этой организации. Вместе с тем он преподавет конституционное и муниципальное право в Московском государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина.