Алексею Навальному присуждена премия Немцова за смелость

В Москве началась памятная акция, посвященная годовщине смерти политика Бориса Немцова. При этом полиция перекрыла возможность попасть на «мост Немцова» со стороны улицы Новокузнецкой. Разрешается лишь одностороннее движение по стороне мемориала.

Весь Большой Москворецкий мост уставлен заборами, а полиция проверяет редакционные задания у всех журналистов. Волонтеры раздают участникам памятной акции маски.

В том числе к месту убийства Немцова прибыл посол США и посол Британии, они возложили цветы, пишет телеграм-канал Sota. Один из лидеров ПАРНАСа профессор Андрей Зубов прочитал молитву «о душе убиенного раба Божия Бориса».

Также сегодня стало известно, что награды ежегодной премии имени Бориса Немцова в 2021 году удостоен политик Алексей Навальный.

Учредитель премии и дочь политика Жанна Немцова так высказывалась о Навальном в интервью журналу «Сноб» от 25 февраля:

«Алексей — один из самых инновационных политических лидеров в мире. Маша Гессен написала хорошую статью в The New Yorker о национализме Навального. В начале двухтысячных годов националисты воспринимались как единственная возможная оппозиция Путину, поэтому к ним примыкали люди, которые разделяли эти взгляды, но отрицали другие. Навальный, конечно, никакой не националист. Сложно сказать, какой он будет лидер, но точно лучше Путина»

Ранее премии были удостоены Константин Котов, Ильдар Дадин, Лев Шлосберг и Надежда Митюшкина.