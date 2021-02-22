Румыния: Визит Борреля в Москву стал поворотной точкой, отношения с РФ пора менять

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску призывает Евросоюз пересмотреть отношения с Российской Федерацией. Они считают, что после того, как официальная Москва фактически сорвала попытку главы европейской дипломатии найти общий язык, устроив скандал из-за его визита в Россию, был пройден «поворотный пункт», символизирующий необходимость менять подход к Кремлю.

«Этот визит представляет для нас своего рода перекресток, поворотный пункт, – заявил он. – Ясно, что мы должны пересмотреть наши отношения [с Россией] в контексте этого визита», — приводит его слова ТАСС.

По словам румынского дипломата, в Евросоюзе большинство стран выступают за новые санкции против России. Он также призывает ЕС налаживать каналы поддержки гражданского общества в РФ и пересмотреть «пять принципов» в отношениях с Россией.

«У ЕС есть пять руководящих принципов, принятых в 2016 году, которые представляют собой минимальную основу для отношений с Россией, но их недостаточно. Нужно найти время для дискуссии о принятии стратегии ЕС в отношениях с Россией», — считает Ауреску.

Отметим, что одним из этих принципов декларировалась возможность при необходимости продолжать деловые отношения с Россией, несмотря на очевидные разногласия. Принципы эти формулировались после событий «крымской весны» марта 2014 года и были приняты в 2016 году. Тогда предполагалось, что отношения между ЕС и Россией уже едва ли могут стать хуже — даже их формулировки указывали на то, что отношения в дальнейшем смогут только улучшаться.

На значительные изменения в восприятии ориентации России обращают внимание и в США. Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем твиттере пишет, что такими темпами РФ рискует стать придатком Китая: «Путин решил отказаться от либерализма и Европы и вместо этого повернуться на Восток. Демократическая Россия могла бы стать крупным игроком в европейских делах. Нелиберальная Россия рискует стать вассалом, подчиненным Китая», — полагает он.

Напомним, что в ООН и Евросоюзе уже выразили озабоченность невыполнением Россией международных обязательств в части игнорирования решения ЕСПЧ по Алексею Навальному. Дипломаты намерены обсудить новые санкции против Кремля.