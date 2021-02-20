В Новосибирске суд повторно признал законным бездействие СК в отравлении Навального

Глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией* Вячеслав Гимади сообщил, что Ленинский районный суд Новосибирска повторно признал законным решение Следственного комитета не возбуждать дело и не проводить расследование по ситуации с отравлением лидера оппозиции Алексея Навального.

«Отказал Ленинский суд вновь по первой инстанции. Обжалую в областной», — приводит слова Гимади «Интерфакс».

Напомним, что ранее Новосибирский областной суд удовлетворил апелляцию представителя Навального и отправил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

Возбудить дело об отравлении Навального требовали не только его соратники, но и ряд депутатов городских и региональных парламентов в различных городах России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Томск, Псков и Карелия. Того же требовали лидеры ряда европейских стран

Руководство России по-прежнему продолжает отрицать отравление Навального и многие другие факты, приводя противоречивые аргументы. На журналистское расследование, которое установило, что политика, предположительно, пытались убить сотрудники НИИ-2 ФСБ РФ, власти по существу так и не ответили.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».