Суд удовлетворил жалобу юриста Навального на бездействие СК по отравлению

Глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией* Вячеслав Гимади сообщает в своем Twitter, что Новосибирский областной суд отменил решение Ленинского районного суда, который ранее признал законным бездействие органов правопорядка по случаю отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Сам Гимади характеризует действие Следственного комитета, отказавшегося возбуждать уголовное дело в связи с попыткой убийства Навального, как «парадоксальную с точки зрения права позицию (ничего не делать по факту покушения на убийство Навального и не принимать решения по существу)».

Согласно решению апелляционного суда, жалоба Гимади на бездействие следственных органов будет рассмотрена Ленинским районным судом повторно.

«Вообще удивительно, нашлась в России одна судья, которая посчитала, что не возбуждать уголовное дело по отравлению Навального — неправильно», — комментирует происходящее директор ФБК Иван Жданов.

*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) объявлен российскими властями «иностранным агентом».