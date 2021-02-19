Санкции против Беларуси, рейсы в Египет, "Поздравляю, мужик!" Главное к 19 февраля

Президент США Джо Байден поздравил врио главы NASA с успешной посадкой на Марс аппарата Perseverance ("Настойчивость") словами «Поздравляю, мужик!» Об этом рассказал сам Стив Юрчик, передает ТАСС. По его словам, так поздравить мог только глава государства. Он также сказал, что лично хочет поздравить работавшую над проектом команду специалистов.

США вводят санкции ещё против 43 граждан белоруссии, виновных в «подрыве демократии» в стране, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список попали высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие участников акций протеста, а также судьи, прокуроры и работники вузов. Им будет запрещен въезд в США.

Чартерные авиаперелеты из России на египетские курорты могут возобновиться в марте. Власти двух стран об их возобновлении сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта. Точная дата пока не известна. Остаются технические согласования, но предварительно речь идет о курортах Шарм-эш-Шейх и городе Хургада.

Представляющий интересы оператора ФБК* Павла Зеленского адвокат Мансур Гильманов рассказал, что его подзащитному угрожали. В комментарии The Insider он говорит, что удивлен неожиданному решению Зеленского признать вину. «До этого он успел мне сказать, что ему чем-то угрожали», — пояснил Гильманов.

В омском Минздраве нашли нарушений при закупках по коронавирусным контрактам на общую сумму в 920 миллионов рублей. Как пишет «Омск онлайн», 110 миллионов связаны с завышением цены, а 810 — с отсутствием обоснования максимальной цены контракта. К примеру, 20 аппаратов ИВЛ Avea компании «Инфомед» купили за 83,16 миллиона при рыночной стоимости в 33 миллиона.

The Washington Post сообщает, что работающие в России американские дипломаты испытывают сложности в получении вакцин Pfizer и Moderna, а потому решили обратиться за вакциной «Спутник V». Решения о собственном здоровье Госдепартамент США рекомендует сотрудникам приниматься самостоятельно.

Вскоре после публикации МИД РФ предложил всем работающим в России иностранным дипломатом привиться российской вакциной, передает «КоммерсантЪ»: «Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», — говорится в заявлении ведомства.

17-летнего юношу из Уфы подозревают в Публичной демонстрации порнографических материалов, пишет «Интерфакс». Молодой человек хотел сорвать урок химии, показав в онлайне порно ролик, однако сорвал ещё и уголовное дело по статье 242 УК РФ. Ему грозит до шести лет колонии.

Пресс-служба Западного военного округа сообщает, что во Владимирской области на территории воинской части погиб срочник. По данным издания «Зебра-ТВ», он стоял рядом с воротами части, когда в них с другой стороны врезался автомобиль. В результате ворота упали на срочника и он скончался.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»