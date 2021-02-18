Оператор ФБК*, находящийся в СИЗО, отказался от адвоката

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов сообщил, что их оператор Павел Зеленский отказался от адвоката Мансура Гильманова. Зеленскому инкриминируют призывы к экстремизму с помощью интернета. Сам он признал вину, пишет «Дождь» со ссылкой на эфир YouTube-канала «Навальный LIVE».

Оператор был арестован 15 января в связи с твитам о смерти журналистки Ирины Славиной. Сотрудник фонда в крайне негативной форме высказался о Владимире Путине и власти, требуя определенных действий.

Сейчас ФБК направил к Зеленскому еще одного адвоката.

«На Павла Зеленского, очевидно, оказывается какое-то давление в СИЗО. И мы действительно опасаемся за возможность его правовой защиты», — говорит Иван Жданов.

* По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.