Bloomberg: Европа не введет санкции против олигархов из-за дела Навального

Издание Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Евросоюзе готовят санкции против конкретных россиян в связи с делом оппозиционера Алексея Навального.

Новость в том, что, скорее всего, этими санкциями не будут затронуты крупные олигархи, пишет «РИА Новости». Якобы в Европе боятся потерять связи с российский капиталом.

Предполагается, что жертвами санкционной политики станут ряд должностных лиц и организаций. Составленный план должны будут поддержать все 27 членов ЕС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС при рисках экономического урона.