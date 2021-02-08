Боррель ответил на унижение, Навальный на ТВ, силовые льготы. Главное к 8 февраля

Воскресная передача «Итоги недели» телеканала «Россия 1» посветила половину эфирного времени (около часа из двух часов) дискредитации оппозиционного политика Алексея Навального и протестов в его поддержку. В частности, сотрудники ВГТРК рассказали, как Навальный снимал фильм про «дворец Путина» за 100 млрд рублей и как жил в Германии в арендованных апартаментах: внутри они нашли железный унитаз с поручнями для рук, кофемашину, небольшой бассейн, ничем не примечательный ершик и бутылку вина за 2,5 евро. Всё это преподносили как роскошь.

Отметим, что Навальный ещё в октябре публично называл имена людей, оплативших счет в 50 тысяч евро за его лечение в «Шарите» (Евгений Чичваркин, Сергей Алексашенко и Роман Иванов), а также отмечал, что затраты на его реабилитацию и дальнейшее проживание заранее взял на себя Чичваркин. Тот в разговоре с РБК это подтвердил, добавив, что «там значительно меньшие деньги».

Двух молодых чеченцев, которых ранее насильно вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода, намерены обвинить в пособничестве терроризму пишет ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на министра связи республики. До этого о такой возможности сообщила «Дождю» «Российская ЛГБТ-сеть», признанная российскими властями иностранным агентом, — следователи передали адвокату записку от юношей, по которой они якобы послали продукты боевику Рустаму Борчашвили. Организация допускает, что дело может быть сфабриковано.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вернувшись в Брюссель, заявил, что разочарован своим визитом в Россию. «Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и у этого будут последствия». Он отметил, что, несмотря на его благосклонность, Москва не только не пошла на уступки по Навальному, но и безосновательно выслала европейских дипломатов прямо во время его встречи с Лавровым.

«Природа проблемы, с которой мы сталкиваемся, ясна. Запереться за стенами и призывать других, находясь в безопасном положении, не сделает ЕС более защищенным. И не в этом я вижу свою роль первого дипломата ЕС. (...) Если мы хотим более безопасного мира завтра, мы должны действовать решительно сегодня и быть готовыми пойти на некоторый риск», — считает Боррель.

В ответ МИД РФ заявил, что в Москве Боррель говорил об отношениях иначе: «С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — пишет ведомство (цитата по ТАСС), отмечая, что изменение в риторике европейского дипломата по возвращении в Брюссель подтверждает, «как и кем на самом деле формируется политика ЕС» (пояснений этой фразы не последовало).

Ранее многие зарубежные СМИ расценили визит Борелля в Москву как унижение и даже катастрофа, комментируя его мягкие заявления, встреченные ответной агрессией.

Правительство поддержало внесенную в Госдуму инициативу депутатов от «Единой России» сделать льготным поступление в вузы МВД и Росгвардии для детей силовиков. В отзыве отмечается, что таким образом детей полицейских и росгвардейцев хотят уровнять в правах с детьми военных, пишут «Известия».