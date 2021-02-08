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08 февраля, понедельник

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[09:36]Задержан популярный саратовский депутат Бондаренко, бросивший вызов Володину
[08:53]В России хотят запретить "иноагентам" и их семьям участвовать в выборах
[08:28]Боррель ответил на унижение, Навальный на ТВ, силовые льготы. Главное к 8 февраля

07 февраля, воскресенье

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[17:25]Илон Маск: Выпускники с MBA умеют в Power Point, но не знают, как что работает
[16:54]СК Беларуси потребовал от Польши выдать основателя Nexta
[16:23]"Яблоко" раздора. Рыбаков, Митрохин и региональные отделения не сошлись по Навальному
[15:38]Гая Ричи раскритиковали из-за просьбы о господдержке – и сам не бедный
[14:40]В Москве перекрыли Манежную площадь, на которой не ожидается митингов
[14:00]"Самоуничтожение": Партийцы винят Явлинского во лжи, а "Яблоко" печатает его статью
[13:19]Тарпищев не удивился победе в ATP Cup: "Хорошая подготовка для Австралии"
[12:14]Евгений Ройзман исключил участие в выборах от "Яблока" из-за статьи Явлинского
[11:38]Штаб Навального не откажется от поддержки кандидатов "Яблока" из-за Явлинского
[11:11]Явлинский выступил против Навального, поставив под вопрос шансы "Яблока" на выборах
[10:11]Гнойный задержан, ФРГ грозит Лукашенко, убийство в ОВД. Главное к 7 февраля

06 февраля, суббота

[18:06]Павел Дуров нанес визит принцу в Дубае. Цель встречи не уточняется
[17:48]МИД РФ завел аккаунт в TikTok и начал вести его с публикации о Навальном
[17:26]Жительнице Пскова грозят уголовным делом за ролики об ФСБ в TikTok
[16:58]Студентов в Москве завлекли на флешмоб на тему ковида, но он оказался за Путина
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[15:15]Олег Газманов "помолился" за "навальнистов" и ошибся в фамилии ветерана
[14:28]Гособвинитель Навального, чьи данные были слиты в Сеть, получила личную охрану
[13:30]В МВД Петербурга не объясняют перекрытия в центре, вызвавшие транспортный коллапс
[12:30]В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,8
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[11:20]При ЧС власти должны будут четыре раза в сутки передавать информацию журналистам
[10:13]Утренние обыски и множественные камин-ауты. Новости к утру 6 февраля

05 февраля, пятница

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[20:59]"Репрессий нет": 4908 дел, 1227 штрафов, 942 ареста – Мосгорсуд подвел итог протестов
[20:05]Германия, Польша, Швеция и ЕС осуждают высылку их дипломатов из России
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[17:56]Россия высылает дипломатов Швеции, ФРГ и Польши за присутствие на акции протеста
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Боррель ответил на унижение, Навальный на ТВ, силовые льготы. Главное к 8 февраля

Политика
08:28, 08 февраля 2021

Боррель ответил на унижение, Навальный на ТВ, силовые льготы. Главное к 8 февраля
Жозеп Боррель // Фото: Global Look Press
Жозеп Боррель // Фото: Global Look Press

Воскресная передача «Итоги недели» телеканала «Россия 1» посветила половину эфирного времени (около часа из двух часов) дискредитации оппозиционного политика Алексея Навального и протестов в его поддержку. В частности, сотрудники ВГТРК рассказали, как Навальный снимал фильм про «дворец Путина» за 100 млрд рублей и как жил в Германии в арендованных апартаментах: внутри они нашли железный унитаз с поручнями для рук, кофемашину, небольшой бассейн, ничем не примечательный ершик и бутылку вина за 2,5 евро. Всё это преподносили как роскошь.

Отметим, что Навальный ещё в октябре публично называл имена людей, оплативших счет в 50 тысяч евро за его лечение в «Шарите» (Евгений Чичваркин, Сергей Алексашенко и Роман Иванов), а также отмечал, что затраты на его реабилитацию и дальнейшее проживание заранее взял на себя Чичваркин. Тот в разговоре с РБК это подтвердил, добавив, что «там значительно меньшие деньги».

Двух молодых чеченцев, которых ранее насильно вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода, намерены обвинить в пособничестве терроризму пишет ЧГТРК «Грозный» со ссылкой на министра связи республики. До этого о такой возможности сообщила «Дождю» «Российская ЛГБТ-сеть», признанная российскими властями иностранным агентом, — следователи передали адвокату записку от юношей, по которой они якобы послали продукты боевику Рустаму Борчашвили. Организация допускает, что дело может быть сфабриковано.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вернувшись в Брюссель, заявил, что разочарован своим визитом в Россию. «Мой визит в Москву показал, что Россия не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС. Это прискорбно, и у этого будут последствия». Он отметил, что, несмотря на его благосклонность, Москва не только не пошла на уступки по Навальному, но и безосновательно выслала европейских дипломатов прямо во время его встречи с Лавровым. 

«Природа проблемы, с которой мы сталкиваемся, ясна. Запереться за стенами и призывать других, находясь в безопасном положении, не сделает ЕС более защищенным. И не в этом я вижу свою роль первого дипломата ЕС. (...) Если мы хотим более безопасного мира завтра, мы должны действовать решительно сегодня и быть готовыми пойти на некоторый риск», — считает Боррель.

В ответ МИД РФ заявил, что в Москве Боррель говорил об отношениях иначе: «С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — пишет ведомство (цитата по ТАСС), отмечая, что изменение в риторике европейского дипломата по возвращении в Брюссель подтверждает, «как и кем на самом деле формируется политика ЕС» (пояснений этой фразы не последовало). 

Ранее многие зарубежные СМИ расценили визит Борелля в Москву как унижение и даже катастрофа, комментируя его мягкие заявления, встреченные ответной агрессией. 

Правительство поддержало внесенную в Госдуму инициативу депутатов от «Единой России» сделать льготным поступление в вузы МВД и Росгвардии для детей силовиков. В отзыве отмечается, что таким образом детей полицейских и росгвардейцев хотят уровнять в правах с детьми военных, пишут «Известия».

Теги: #Навальный #Чечня #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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