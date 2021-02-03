В Ростове-на-Дону уволили "Учителя года" за трансляцию с митинга 23 января

В Ростове-на-Дону силовики пришли с обыском в квартиру к бывшей жене местного учителя истории и обществознания, Александра Рябчука. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на соцсети педагога.

«Ворвались, чуть дверь с петель не снимали восемь омоновцев, [сказали], что я веду террористическую деятельность», — объясняет мужчина.

Сам преподаватель лишился работы в лицее №11, где трудился семь лет, и в частной школе, где успел провести уроки всего два дня.

Причиной тому стал звонок «влиятельных людей» после того, как Рябчук вышел на митинг 23 января и вел трансляцию в Instagram. Он отмечает, что в обращениях всегда уточнял, что совершать политические действия могут только граждане, достигшие 18 лет.

В частной школе согласились работать с учителем только в случае, если он откажется от какой-либо публичной политической деятельности.

«Все время я преподавал детям свои предметы, акцентируя внимание на том, как важна свобода! Когда передо мной стал выбор между карьерой и свободой — я выбрал то, чему учил сам», — объяснил свое решение Александр Рябчук.