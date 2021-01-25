"Черти за Навального и однополые браки": советник Кадырова осудил чеченца с митинга

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова и депутат Госдумы от субъекта РФ Адам Делимханов опубликовал в Сети видео с осуждением земляка, который дрался с сотрудником ОМОНа на митинге в Москве 23 января.

Речь политика была опубликована на чеченском языке. Ее перевел телеграм-канал Baza.

Делимханов отмечает, что в Чечне уже поговорили с отцом 20-летнего Сайду-Мухамада Джумаева. Молодой человек был запечатлен на одном из видео, где он агрессивно бьет руками и ногами сотрудников ОМОНа, которые в ответ бьют дубинками его и других протестующих.

Обращение политик начал с того, что в Москве и регионах «на митингах гуляют черти, поддерживающие однополые браки и говорящие, что в России такие законы должны быть». А следом осудил чеченца, вышедшего вместе с гражданами-«чертями» на улицу.

«Так вот, ты сделал преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут, как для мусульман и чеченцев», – обратился Делимханов к молодому земляку. При этом он попросил парня отписаться ему в директ Инстаграма с объяснениями, уточнив, что власти в курсе — Джумаев учится в МГУ.

Родные настаивают, что Делимханов никак не связан с оппозицией. За несколько минут до того, как он сцепился с силовиками, его ударили по голове и он вышел из себя, объясняют они.

Протест "против дворцов" в лицах и шлемах

Фоторепортаж с митинга 23 января в Москве

«Говорят, что ты хороший парень, и отец твой говорит, что ты эти взгляды не поддерживаешь, но, если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть», – говорит депутат Госдумы. В ином случае он обещает чеченцу «помочь с властями», когда тот подтвердит, что не согласен с оппозицией.