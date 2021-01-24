Протест "против дворцов" в лицах и шлемах

Sobesednik.ru продолжает публиковать снимки с улиц Москвы 23 января 2021 года – в день массовых протестов в поддержку Алексея Навального.
24 января, воскресенье
23 января, суббота
22 января, пятница
Sobesednik.ru продолжает публиковать снимки с улиц Москвы 23 января 2021 года – в день массовых протестов в поддержку Алексея Навального.
журналист
Прошел год с момента вступления в должность главы правительства Михаила Мишустина. Я не вижу никаких серьезных изменений в реальной деятельности. Как и серьезных отличий от деятельности предшественника. Разве что Медведев был как-то больше раздражителем. Все эти его «Денег нет, но вы держитесь»...
журналист
Мы это все к чему? К тому, что педофилия, бесспорно, плохо. Но педоистерия, порождающая к тому же и самосуд, еще хуже. И к тому, что не стоит, на слово поверив первым попавшимся «жертвам», рваться этот самый самосуд вершить. Что стоило Санкину просто вызвать полицию? И жертве мало бы не показалось, и сам был бы на свободе. А так – история, где все потерпевшие
писатель, журналист
Одна фотография прощания Юли с Лёшей сделала больше, чем вся телевизионная пропаганда. И это означает не просто конец двадцатилетнего этапа российской истории, а конец долгий, мучительный, унизительный, травматичный и отчаянно некрасивый. Мы, может быть, не заслужили другого, но от этого не легче