В МВД Навального и Фургала назвали "политическими заключенными"

Штаб Алексея Навального в Хабаровске опубликовал фотографию рапорта одного из сотрудников местной полиции на имя начальника регионального УМВД, в котором рассказывается о его действиях на акции протеста 23 января.

В числе прочего указанный сотрудник в документе называет бывшего губернатора Хабаровского края и оппозиционного политика Алексея Навального «политическими заключенными». При этом власти России всегда отрицали наличие в стране политзаключенных.

Отметим, что объявленная российским руководством «иностранным агентом» международная правозащитная группа «Мемориал» также внесла Навального в список политзеков, однако Фургала пока таковым не называл даже «Мемориал».

Политзаключенным Навального считают и в ряде других стран. Например, сегодня его призвал освободить Госдеп США, а ранее того же требовали многие европейские страны, включая Германию.