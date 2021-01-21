СМИ назвали сроки возможной отставки главы ЦИК Эллы Памфиловой

Наступивший 2021 год должен стать насыщенным на политические события в России, тем более что осенью будет подведен итог посредством голосования в рамках ЕДГ и выборов в Государственную думу. Разумеется, у политологов, обозревателей и экспертов из других областей в связи с этим возникает масса прогнозов относительно того, какую стратегию выберет федеральный центр, чтобы обеспечить приемлемый результат для партии власти, заметно растерявшей электоральный вес на фоне целого ряда «негативных» процессов, имевших место в последние годы.

И немалое внимание при обсуждении этой темы уделяется грядущим кадровым перестановкам в Центральной избирательной комиссии, тем более что в СМИ уже начали появляться сообщения о том, что состав ЦИК весной нынешнего года может быть, пусть и незначительно, переформатирован. Своим мнением по этому поводу поделились авторы Telegram-канала «Как-то вот так».

«В повестку ограниченно включены данные о грядущих перестановках в Центризбиркоме, которые заблаговременно были намечены на весну. К примеру, снова предрекают отставку заместителя главы ЦИК Николая Булаева, зато глава избиркома Памфилова, судя по всему, сохранит должность до осени и уйдет уже после проведения единого дня голосования 2021 года и выборов в Думу.

Скорая замена Булаева, как основного человека по выборам от ЦИК, также свидетельствует об отношении Кремля ко всем предстоящим кампаниям и станет уже одной из наиболее важных. Ожидается, что данный пост в будущем займет персона, полностью подконтрольная администрации президента для того, чтобы управлять результатами выборов изнутри комиссии. А вот спикер Государственной думы Вячеслав Володин, разумеется, потеряет важного союзника, тем более, что Булаев является именно его ставленником.

У самой же комиссии на выборный 2021 год довольно серьезные планы. ЦИК, к примеру, рассчитывает на более широкий ввод видеонаблюдения на участках, что должно повысить легитимность и прозрачность процесса. Кроме того, избиркому необходимо обеспечить объединение политических сил "Родина" и "За правду" с партией власти, чтобы альянс партийных проектов мог беспрепятственно принять участие в выборах.

Кроме всего прочего, комиссии предстоит модерировать политическую агитацию в социальных сетях, которая в большинстве своем, как и сам состав ЦИК, переходит в Telegram. Ключевые же надежды на обновляемый состав Центризбиркома Кремль возлагает за процесс введения схемы сбора подписей через портал Госуслуг. Именно по этой причине основной костяк комиссии на время кампаний сохранится, а обновления будут носить точечный характер», – пишут авторы канала.