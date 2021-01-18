Тюрьма и политическое уничтожение: политолог рассказал, что ждет Трампа после ухода с Белого дома

Мало кто мог спрогнозировать, насколько глубоким окажется политический кризис в США, спровоцированный выборами президента в конце 2020 года. Между тем сегодня Соединенные Штаты по сложившейся в государстве общественно-политической обстановке сравнивают едва ли не со странами третьего мира. Чего стоит только недавний штурм Капитолия, устроенный сторонниками уходящего президента Дональда Трампа.

Примечательно, что сам Трамп, кажется, до сих пор не готов расстаться с Овальным кабинетом, тем более, что чувствует колоссальную поддержку со стороны огромного числа граждан страны. Поэтому два импичмента, вынесенных американскими законодателями пока еще действующему главе Белого дома, в большей степени можно считать не столько отражением реального положения дел, сколько попыткой политически уничтожить эпатажного миллиардера, сумевшего взобраться на высшую политическую ступень в одной из лидирующих стран мира.

Впрочем, несмотря на поддержку со стороны многих граждан США, будущее Дональда Трампа выглядит туманным. Политические элиты страны сделают все возможное, чтобы предать 45-го президента суду и отправить его за решетку – такое мнение высказал российский политолог, американист Дмитрий Суслов в интервью изданию «Свободная пресса».

«Я думаю, что второй импичмент – это часть усилий традиционной элиты по политическому уничтожению Трампа. Вопрос не в том, чтобы отстранить его от власти – он и так уходит – вопрос в том, чтобы уничтожить его политически и предотвратить возможность его реванша.

Президентские выборы в США показали: несмотря на то, что Трамп проиграл, за ним половина страны. Трампизм как идея пользуется в США колоссальной популярность, и та самая консервативная Америка, Америка реального сектора – она привержена этой идее все в большей и большей степени. Вот для того, чтобы ослабить Трампа и уничтожить эту идею, не дать ни ему, ни какому-нибудь другому популисту победить в 2024 году, для того, чтобы четко показать всей Америке, что бывает с антисистемными политиками, которые осмелились бросить вызов американской традиционной элите – для этого необходим второй импичмент.

Более того, я думаю, что вторым импичментом дело не закончится: думаю, после 20 января Дональду Трампу будут представлены официальные обвинения в подстрекательстве к мятежу, возможно также будут предъявлены другие обвинения (например, по поводу налоговых махинаций или превышения полномочий), после чего политическая элита сделает все для того, чтобы посадить Трампа в тюрьму», – заявил Дмитрий Суслов.