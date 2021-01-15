Станислав Белковский: "Сердюков – вполне реальная альтернатива Чемезову в "Ростехе"

Политолог считает, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов может быть заменен.

– Чемезов личный друг Путина. Почему же он вдруг должен уйти? Возраст тут, мне кажется, не аргумент.

– Иногда аргумент. Потому что в отношении Сергея Викторовича много критики именно в связи с тем, что он стал староват и мышей не ловит. Не говоря уже о том, что у него много оппонентов. Впрочем, последнее само по себе не аргумент: в путинской системе власти человек с большим количеством оппонентов может сидеть на своем посту до бесконечности.

– А кто может прийти на смену?

– Возможно, это будет кто-то из нынешних личных помощников Владимира Владимировича. Преемником Чемезова может быть так же человек из его круга – известно же, кто ключевые люди в его окружении. Скажем, Сергей Адоньев – но я не имею ввиду его лично, а кто-то, кого Адоньев может порекомендовать. А может быть, к примеру, Анатолий Сердюков, который тоже замыкается на весьма влиятельных людей…

– Неужели экс-министр обороны, крайне непопулярный персонаж, столь непотопляем?

– Думаю, за ним стоят самые разные люди – начиная от его бывшего тестя экс-премьера Виктора Зубкова, ныне председателя совета директоров «Газпрома» и заканчивая братьями Ротенбергами, которые кандидатуру Сердюкова вполне, считаю, поддержали бы.

Сердюков ведь лишился поста главы Минобороны не в связи с тем, что был плохим министром. Думаю, его реформаторские усилия в военном ведомстве Владимир Путин по-прежнему оценивает высоко и по-прежнему склонен считать, что никто другой не смог бы эти реформы провести. Тут очень важно понимать психологию вопроса: только человек, ненавистный реформируемой среде, может проводить настоящие реформы.

Грубо говоря, реформы в России должен проводить Чубайс. Потому что народ его не любит, Чубайс об этом знает, и ему нечего терять: он не может потерять народную любовь, поскольку ее у него нет. Так и Сердюков смог реально реформировать вооруженные силы, потому что совершенно не претендовал на любовь военного истэблишмента. Ни до, ни после него так грубо обращаться с архаичными конструкциями советских еще ВС ни один министр бы не мог. Только Сердюков не боялся, поскольку ему терять было нечего. Многие из его реформ, уверен, были абсолютно оправданы и своевременны. И, главное, они укладывались в общую концепцию Владимира Путина, что Россия не может себе позволить огромную армию для большой войны, у нее должна быть компактная армия для поддержания постоянной угрозы небольших войн. Не глобальных. Именно поэтому мировой войны при Владимире Путине точно не будет. Кто бы там что ни говорил.

Сердюков потерял должность министра обороны, потому что оказался излишне лоялен Дмитрию Медведеву и входил в неформальный круг персон, которые считали, что Медведев может (и должен) пойти на второй срок. Вот этого Путин ему не простил.

Но с тех пор Сердюков уже прощен, а менеджерские его качества всегда оценивались весьма высоко. Поэтому он тоже в обойме.

Но еще есть люди в резерве лично у Путина (которых он достанет в последний момент), представляющие только его, и больше никого. И, возможно, именно такого человека мы увидим во главе «Ростеха» вместо Чемезова.