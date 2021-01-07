Семь суток ареста за флаг на балконе и закрытие бара за песню Цоя "Перемен"

Обозреватель Sobesednik.ru – о том, как в Белоруссии зачищают остатки протестных настроений.

Фронт борьбы протестующих против фальсификаций итогов президентских выборов в Белоруссии сузился до дворов и даже балконов белорусов. Власти пытаются наказывать за вывешивание неприятного для себя бело-красно-белого флага оппозиции, но не могут определиться с формулировками.

После того как у жителя города Логойска Владимира прошёл обыск и его арестовали на семь суток за бело-красно-белый флаг внутри лоджии (это было расценено как проведение пикета на балконе без разрешения районных властей), он со своей супругой решил пойти законным путём. Но и этот путь не принёс успеха: в проведении пикета на собственном балконе супругам было отказано, поскольку флаг «не зарегистрирован в установленном порядке».

В Могилёве, где гражданин также решил пойти законопослушным путём, из горисполкома пришёл ответ о том, что балкон не является разрешённым для массовых мероприятий местом. В Витебске супругам Татьяне и Константину Северинцам сообщили, что пикетирование на собственном балконе невозможно, потому что он не является общественным местом. Ранее, когда суд штрафовал Татьяну на 675 белорусских рублей (19400 российских), вопрос судьи о том, обращалась ли обвиняемая за разрешением на проведение массового мероприятия в администрацию, вызвал смех в зале.

87-летнюю Елизавету Бурсову, чемпионку СССР по пулевой стрельбе, оштрафовали за флаг на балконе на 405 белорусских рублей (11600 российских). Штраф за пенсионерку заплатил Белорусский фонд спортивной солидарности. Юриста из Минска Андрея Косова трое суток продержали в изоляторе временного содержания, после чего он также был оштрафован судом. Прецедентов множество.

В первые постновогодние дни продолжилось и противостояние во дворах Минска. За гражданами, собирающимися во дворах с неправильными мыслями, продолжают приезжать неопознанные люди (они отказываются представляться) в штатском и балаклавах.

По итогам таких дворовых чаепитий 5 января были задержаны более 10 человек, им присуждают либо штраф, либо 10 суток ареста. Подобные визиты во дворы продолжаются, несмотря на смерть 12 ноября Романа Бондаренко после избиения такой «бригадой». Тогда в числе участников «бригады» опознали спортсмена (тайский бокс) Дмитрия Шакуту (человек, похожий на него, и наносил смертельные удары) и главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова.

Продолжается и борьба с «политически незрелым» бизнесом. На днях был закрыт витебский бар «Торвальд», который позволил себе не работать в день объявленной оппозицией забастовки и в котором в разгар протестов звучала фактически запрещённая властями Белоруссии песня Виктора Цоя «Перемен». Внезапно обнаруженные «узкие коридоры» в прошлые годы проверяющих из МЧС не беспокоили.

В Минске также по предписанию МЧС арендаторы выселяют популярное контркультурное пространство Ok16. В начале декабря в этом пространстве должен был пройти международный фестиваль кино о правах человека, но за сутки до открытия представители сообщили о внезапных ремонтных работах. На этот раз закрытие случилось после запланированного там спектакля Современного художественного театра #Гэтадемакрэйшен. Из МЧС приехали за полчаса до начала спектакля.