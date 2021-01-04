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Вишневский потребовал объяснить, откуда в РАН появились "кураторы от ФСБ"

Политика
16:21, 04 января 2021

Вишневский потребовал объяснить, откуда в РАН появились "кураторы от ФСБ"
Борис Вишневский // Фото: Global Look Press
Борис Вишневский // Фото: Global Look Press

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский опубликовал в твиттере запрос к местному начальнику УФСБ Александру Родионову.

В тексте он просит объяснить ситуацию, когда 29 декабря на предновогоднем собрании сотрудников Института истории РАН к нему подошел человек и представился «куратором от ФСБ».

«Указанный институт является научным учреждением, занимающимся изучением российской и мировой истории, чья деятельность ведется открыто и публично и не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности государства и иным задачам ФСБ России», — пишет депутат ЗакСа.

Так, Борис Вишневский просит уточнить, действительно ли от ФСБ в институт направлялся некий «куратор», каким законодательным актом УФСБ предоставлены такие полномочия, чем именно занимается этот человек и есть ли подобные сотрудники в других институциях РАН.

Рубрика: Политика

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